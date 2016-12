VIEW MERCATO - Egp debutta domani, atteso supporto da piccoli

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Come si profila il debutto di una IPO che gli investitori professionali non si sono propriamente strappata di mano, con l'offerta coperta 1,1 volta nonostante lo sconto sul minimo del range, e il salvataggio di una domanda retail di proporzione "cinese" (quasi 8 su dieci azioni) ?

In assenza di indicazioni di grey market, sull'esordio di Enel Green Power EGPW.MI tra gli operatori interpellati da Reuters numerosi si dichiarano cauti, qualcuno resta ostile, parecchi sottolineano la sponda dei tanti neo-azionisti - magari già cassettisti per cui la capogruppo Enel è un'istituzione - fermamente intenzionati a tenere per un anno in vista dell'azione bonus (una ogni 20) promessa dall'emittente.