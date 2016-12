Enel,in Ipo Egp 361,6 mln azioni a istituzionali, 1.219 a retail

In particolare per quel che riguarda gli istituzionali: le richieste erano venute da 56 investitori italiani per un totale di 191,5 milioni di azioni e sono state assegnati a 52 investitori 174,364 milioni di azioni; 163 erano state le richieste da investitori esteri per complessivi 325 milioni di azioni e a 111 investitori sono stati assegnati 187,2 milioni di azioni.