Ipo partecipate da private equity frenano in trim3 - studio

Fra luglio e settembre, si legge in un comunicato, ci sono stati 28 collocamenti, per 5,7 miliardi di dollari, con un calo del 34% rispetto al secondo trimestre. Si tratta del valore più basso dal terzo trimestre dell'anno scorso.

Nei primi nove mesi dell'anno, le aziende partecipate da fondi di private equity approdate in borsa sono state 94, per un controvalore di 21,6 miliardi di dollari. Nello stesso periodo del 2009, le Ipo era state 17 per 5,2 miliardi.