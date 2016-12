Enel GP, ricavi da Ipo per 2.229 mln, spese quotazione 45 mln

MILANO, 2 novembre (Reuters) - Enel (ENEI.MI: Quotazione) ha incassato 2.228 milioni di euro, al netto delle commissioni riconosciute al consorzio per l'offerta pubblica e istituzionale, dal collocamento del 28,3% del capitale di Enel Green Power, la controllata per le energie rinovabili, mentre le spese per il processo di quotazione - inclusa la pubblicità ed escluse le commissioni riconosciute al consorzio - sono state pari a 45 milioni.