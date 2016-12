IPO, parte Enel Green Power, potrebbe essere record in Europa

MILANO, 18 ottobre (Reuters) - Il titolo Enel (ENEI.MI: Quotazione ) stamani è di poco in rialzo - +0,4% alle 11,10 - mentre parte il collocamento iniziale della controllata Enel Green Power (EGP), che punta a diventare la maggiore IPO europea degli ultimi tre anni con una raccolta fino a 3,4 miliardi di euro al lordo delle commissioni.

Nonostante l'appetito degli investitori per le rinnovabili sia diminuito negli ultimi tempi - come anche gli incentivi al settore - Enel non si à fatta scoraggiare nel lancio dell'operazione, che porterà un contributo all'abbassamento di un debito finanziario netto che - secondo il prospetto EGP - era a fine giugno a 53,9 miliardi al netto di alcune poste.