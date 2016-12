Egp in FtseMib a dicembre, non scatta revisione straordinaria

MILANO, 15 ottobre (Reuters) - Enel Green Power, la controllata di Enel (ENEI.MI: Quotazione) per le rinnovabili, attesa al debutto a Piazza Affari ai primi di novembre, resterà almeno fino al 20 dicembre prossimo fuori dagli indici perché, sulla base dell'attuale forchetta di prezzo di 1,8-2,1 euro per azione, non ci sono le condizioni per una revisione straordinaria dell'Ftsemib .FTMIB.