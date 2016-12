IPO, Coal India per broker potrebbe capitalizzare fino $45 mld

MUMBAI, 13 ottobre (Reuters) - Il massimo di forchetta proposto per la IPO di Coal India valorizza la società a 35 miliardi di dollari, ma per alcune broker house la numero uno mondiale delle miniere di carbone potrebbe valere 45 miliardi.

Coal India ha prodotto 431 milioni di tonnellate nel 2009/10 e rappresenta quasi l'80% della produzione di settore in India, dove il 75% della produzione di elettricità si basa su questo input. L'India ha un deficit di produzione di picco di quasi 14% e punta a triplicare in 10 anni la sua capacità di generazione.

Oggi il presidente CI Partha Bhattacharyya ha detto che il gruppo prevede un incremento dell'utile del 25% in questo esercizio e ha 1,2 miliardi di dollari per eventuali acquisizioni all'estero. Si stanno valutando "un paio di proposte" per rilevare partecipazioni in società del carbone oltreoceano, ha detto.