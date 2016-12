PUNTO 1 - Enel Green Power, Borsa ammette titoli a quotazione

Lo sponsor, si legge in un comunicato, è Mediobanca.

Enel, che controlla l'utility spagnola Endesa (ELE.MC: Quotazione ), ha programmato di vendere una quota di minoranza della divisione per le rinnovabili Enel green power (Egp) con una doppia Ipo in Italia e Spagna. Inidscrezioni di stampa parlano di un 30%.

Per la metà del mese sono attesi sia il via libera della Consob al prospetto sia la decisione del cda sull'intervallo di prezzo.

L'ipo partirà il 18 ottobre e si protrarrà per due settimane.

Enel ha deciso di vendere in una Ipo una quota di minoranza della sua società che opera nelle rinnovabili per riuscire a centrare gli obiettivi di indebitamento per il 2010 che prevedono i 45 miliardi al netto dell'effetto di cambio.