MILANO, 5 ottobre (Reuters) - Enel (ENEI.MI: Quotazione ) sta valutando un intervallo di prezzo fra 1,9 e 2,4 euro per azione per l'Ipo della divisione rinnovabili Enel green power. Lo riferisce una fonte bancaria.

Il gruppo, ha detto ancora la fonte, ha avviato il premarketing in vista dell'offerta in calendario per la seconda metà di ottobre.