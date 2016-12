IPO da 2 mld dlr per gioielli danesi Pandora, esordio a ruba

COPENAGHEN, 5 ottobre (Reuters) - Esordio brillante per la matricola danese Pandora (PNDORA.CO: Quotazione ), gruppo di gioielleria che al prezzo fissato per le azioni vale 5 miliardi di dollari.

Pandora produce gioielleria di fascia medio-bassa in Asia e vende in Usa (nel primo semestre il 41% del fatturato), Europa e Asia. I suoi gioielli (soprattutto braccialetti) costano fino a 1.500 dollari a pezzo.

"La domanda è stata straordinariamente alta, più di quel che aspettassi" dice un gestore di Danske Invest. "Un certo numero di investitori non ha prso niente e c'è ancora richiesta". Per un analista di Sydbank il prezzo di IPO è stato "giusto" ma incorpora già prospettive molto positive.

L'opzione di greenshoe darebbe al mercato altri 6,68 milioni di azioni ed è esercitabile fino al 4 novembre. A secondo che la greenshoe sia o no esercitata la Ipo sarà la quinta o la terza europea dell'anno, con un glottante tra 35,9 e 41%, dice Pandora. La quota al retail è stata solo il 5%. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Global IPO take a look, double click on [ID:nN09165245] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^