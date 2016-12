Ipo, Kuwait pronto a investire 1 mld dlr in collocamento Aia

"Alcune delle compagnie cinesi trattano più di due volte l'embedded value e per questo penso che Aia possa spuntare più di 30 miliardi di valutazione" sostiene Sally Yim, VP di Moody's Investors Service a Hong Kong.

Non è ancora nota l'entità esatta della quota Aia che verrà offerta in Ipo ma le previsioni sono per circa metà del capitale, con Aig orientata a tenere almeno il 30% per un anno dopo il collocamento. Gli investitori "cornerstone" come Kia dovrebbero tenere un 15-20%.