Ipo mondo, rinvii record a 69,7 mld dlr - dati Thomson Reuters

MILANO, 1 ottobre (Reuters) - Dall'inizio dell'anno le nuove quotazioni in borsa che hanno subito un rinvio nel mondo hanno raggiunto, il valore record di 69,7 miliardi di dollari, in progresso del 6% rispetto all'intero 2009. Per numero, i rinvii ammontano a 151, massimo dal 2008 quando erano stati 275.