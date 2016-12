IPO, AIG punta a 29 ottobre per quotazione controllata Asia

HONG KONG, 20 settembre (Reuters) - American International Group Inc (AIG.N: Quotazione ) pensa al 29 ottobre per la quotazione della controllata vita asiatica AIA Group Ltd, con obiettivo di raccolta a circa 15 miliardi sul mercato di Hong Kong.

AIG, il cui capitale è ancora in mano allo stato Usa per quasi l'80%, sta cedendo asset che le consentano di rimborsare i 182,3 miliardi di dollari che ne hanno consentito la sopravvivenza all'epoca della recente crisi finananziaria.

AIA prevede di incontrare domani 21 le autorità di borsa dell'isola cinese, dice una fonte, in vista del via libera alla IPO, che sarebbe la più grande della storia a Hong Kong e anche la maggiore nel settore assicurativo.

Il management della compagnia vita, dice un'altra fonte, ha trattative avanzate con potenziali investitori "fondamentali" - per i quali esiste un obbligo a non vendere per 6-12 mesi - tra cui sono citati fondi sovrani come Temasek di Singapore ed entità mediorientali. A questi soci andrebbe il 15-20% dall'IPO.