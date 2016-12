IPO possibile per inglese Edwards (tecnologie vuoto) -fondi soci

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Una IPO, o in alternativa la cessione, è nel futuro della britannica Edwards, società leader nelle tecnologie del vuoto di cui sono azionisti di riferimento fondi di private-equity.

Edwards e i soci principali CCMP Capital e Unitas Capital annunciano in una nota di aver designato Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America Merrill Lynch come adviser "sulle alternative strategiche" della società.