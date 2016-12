Fiat, debito netto 2,5 mld sia Spa che Industrial post scissione

TORINO, 16 settembre (Reuters) - Il debito netto industriale post scissione sarà 2,5 miliardi circa sia per Fiat Industrial che per Fiat spa. Lo ha detto l'AD Sergio Marchionne ai soci, confermando la promessa che il demerger dell'auto avrebbe portato a una equa spartizione dell'indebitamento tra le due nuove entità del gruppo torinese.

In Fiat Industrial, ha proseguito, si concentrerà una liquidità di 3 miliardi circa con bond per circa 2 miliardi, mentre in capo a Fiat spa si troveranno 10 miliardi di liquidita' e 9 miliardi di bond.