Russia verso privatizzazioni per 50 mld dlr in 5 anni - Kudrin

"Avremo un programma di privatizzazioni della durata di circa cinque anni per un importo intorno ai 10 miliardi di dollari l'anno" dice il ministro a Reuters in occasione del Russia Investment Summit'.

"[...] il programma che abbiamo presentato, in linea generale, è della durata di cinque anni a partire dal 2011, questo non significa che non si possa iniziare quest'anno se siamo pronti" annuncia.

"La situazione è adesso tutto sommato favorevole alle dismissioni. La volatilità dei mercati globali, anche per quanto riguarda le attività russe, rimarrà però elevata. Se ci sarà una lieve correzione [dei prezzi] proseguiremo nel programma, se invece la correzione fosse più ampia, maggiore di 20%, dovremo pensare come procedere".

"I manager non potranno opporsi perché a scegliere non sono loro ma il governo, che ha già deciso... non credo la posizione dei singoli manager possa far cambiare quella del governo" conclude il ministro.