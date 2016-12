Fondo sovrano Singapore Gic quota controllata GLP per 3 mld dlr

SINGAPORE, 9 settembre (Reuters) - Gic, il fondo sovrano di Singapore, ha dato il via all'Ipo della divisione di logistica Global Logistic Properties (GLP), puntando a raccogliere fino a 3 miliardi di dollari.

Si tratterebbe dell'Ipo più grande di Singapore e della prima quotazione di una società controllata da Gic, il quarto fondo sovrano al mondo.

Gli incontri con gli analisti cominceranno oggi, mentre il roadshow vero e proprio partirà il 23 settembre, secondo due fonti a conoscenza dell'operazione.

Il prezzo di offerta dell'Ipo dovrebbe essere fissato l'8 ottobre, mentre l'avvio delle quotazioni è atteso il 15, secondo una delle fonti.

Un portavoce di Gic non ha commentato così come alcune delle banche coinvolte nell'Ipo, mentre altre non sono state raggiungibili.

GLP ha proprietà industriali e di logistica in Cina e Giappone. I proventi dell'Ipo verranno utilizzati per finanziare i piani di crescita nei due paesi oltre che per procedere al rimborso di prestiti o altri titoli dell'azionista.