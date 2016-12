AIG deposita richiesta quotazione AIA a Hong Kong - fonte

HONG KONG, 2 settembre (Reuters) - American International Group Inc (AIG.N: Quotazione ) ha depositato la richiesta di quotazione alla borsa di Hong Kong pr la sua controllata vita asiatica AIA Group Ltd. Lo ha detto a Reuters una fonte vicina al dossier.

A fine agosto, una fonte aveva detto che AIG aveva smesso di cercare un partner strategico per il gruppo asiatico prima della Ipo, nonostante quattro consorzi di investitori cinesi si fossero interessati ad acquistare quote. Investitori chiave potranno tuttavia entrare in corso di Ipo, come tradizionalmente accade per i grandi gruppi cinesi.