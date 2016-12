Enel Green Power,interesse fondi,data room aperta fino Ipo-Conti

RIMINI, 23 agosto (Reuters) - Per una quota di Enel Green Power dalla quale Enel (ENEI.MI: Quotazione) conferma di voler ottenere "almeno 3 miliardi di euro" ci sono alcuni fondi nazionali e internazionali interessati e la data room per loro resterà aperta fino alla presentazione del prospetto per l'Ipo prevista entro ottobre.