AIG, consorzio cinese potrebbe fare offerta per 30% AIA - stampa

HONG KONG, 16 agosto (Reuters) - Un consorzio composto da gruppi cinesi di primo piano, che comprende Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK: Quotazione)(601398.SS: Quotazione) e China Life Insurance (2628.HK: Quotazione) (601628.SS: Quotazione), ha in programma di presentare un'offerta per una quota pari al 30% di AIA (American International Assurance), la divisione assicurativa asiatica di AIG (AIG.N: Quotazione).