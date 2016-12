PUNTO 1- Egp, Enel parla anche con fondi sovrani per quota-fonte

(aggiunge in paragrafo 9 banche consorzio, advisor legale)

MILANO, 10 agosto (Reuters) - Enel (ENEI.MI: Quotazione ) sta portando avanti trattative anche con fondi sovrani, oltre che con operatori di private equity, per la cessione di una quota della controllata Enel Green Power (Egp), negoziati che procedono in parallelo all'iter dell'Ipo.

E' quanto riferisce una fonte vicina al dossier, confermando che il collocamento è previsto per la seconda metà di ottobre.

Le contrattazioni per la cessione di una quota riguardano, secondo la fonte, fondi di private equity e fondi sovrani: "Il profilo degli investitori è quello". In particolare, sebbene l'AD Fulvio Conti avesse escluso in passato trattative con fondi sovrani, la fonte sostiene che "esiste un canale aperto con quel mondo".