Ipo, Gm presenterà domanda riammissione in settimana 16/8 -fonti

NEW YORK/DETROIT, 23 luglio (Reuters) - General Motors punta a presentare la richiesta di collocamento in borsa durante la settimana che comincerà il prossimo 16 agosto, subito dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre.

Una delle fonti ha affermato che la casa di Detroit prosegue le trattative con Bank of America (BAC.N: Quotazione ), JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione ) e Wells Fargo (WFC.N: Quotazione ) per garantire maggiori finanziamenti a concessionarie e consumatori.

Ieri, Gm ha annunciato l'acquisizione di AmeriCredit Corp ACF.N per 3,5 miliardi di dollari in contanti, per dare vita a un business 'core' nelle operazioni di finanziamento, una sorta di sconfessione delle mosse compiute in passato, quando venne ceduto il ramo finanziario Gmac.