Auto, componentista Delphi valuta Ipo a Wall Street - fonti

DETROIT, 20 luglio (Reuters) - Il produttore americano di parti per auto Delphi, ex controllata di General Motors [GM.UL], sta sondando alcune banche di investimenti sull'eventualità di una quotazione in borsa. Lo affermano tre persone vicine alle discussioni, rivelando che l'operazione potrebbe avvenire nel 2001 in caso di esito positivo dei contatti preliminari.