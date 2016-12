Buyout, Axa PE interessata a quota minoranza Kos (Cir) - fonti

Axa PE, come precisa una seconda fonte vicina alla materia, "non è in trattative con Cir", che controlla il 65,4% del capitale. La holding della famiglia De Benedetti, ricorda la fonte, "non intendeva vendere azioni in sede di Ipo, è impegnata nello sviluppo dell'azienda, ci crede e intende rimanere azionista di controllo".