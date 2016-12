AgBank, Ipo migliora ratio core, restano sfide - Moody's

PECHINO, 12 luglio (Reuters) - Il coefficiente chiave di solidità patrimoniale di Agricultural Bank of China [ABC.UL] dovrebbe salire oltre il 10% dopo che la banca avrà raccolto oltre 22 miliardi di dollari con la sua doppia Ipo.

Lo dice in una nota Yi Zhang, vice president e senior analyst di Moody's, ricordando che il Tier 1 core della banca era al 7,74% a fine 2009.

La scorsa settimana l'agenzia ha promosso a D- da E+ il ratign di forza finanziaria della banca, ricordando le pressioni per migliorare trasparenza e affidabilità dopo il collocamento in borsa.

"AgBank è posizionata in modo unico per beneficiare degli sforzi di urbanizzazione in Cina e di aumento del livello di reddito della popolazione rurale, dato che il suo tradizionale punto di forza è la rete di sportelli vasta e senza confronti nel paese" spiega Zhang.