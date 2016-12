Edenred brilla a debutto in borsa dopo scorporo da Accor

PARIGI, 2 luglio (Reuters) - Al suo debutto in borsa Edenred (EDEN.PA: Quotazione ), spin-off del colosso francese di servizi di ristorazione Accor (ACCP.PA: Quotazione ), brilla con un rialzo del 26% a 14,445 euro dagli 11,40 fissati dalla società per un valore complessivo stimato pari a 2,6 miliardi di euro.

L'Ipo rientra nel piano del gruppo Accor di separare le attività alberghiere da quelle di ristorazione per incrementare la crescita ed espandersi all'estero, insieme ottenendo una valorizzazione migliore delle attività.

Il prezzo fissato per Edenred, nuovo nome per il ramo buoni pasto Accor Services, era nella parte più bassa della forbice stimata dagli analisti di 11-14 euro e più basso dei 12 euro resgistrati sul grey market.

"E' una valutazione interessante e mette il multiplo del rapporto prezzo/utili atteso 2010 a 17,7 volte e quello del p/e 2011 a 14,3 volte, ampiamente in linea con Visa", ha detto Matthias Desmaris, analista per Exane Bnp Paribas, che fissa il fair value Edenred a 15 euro.