IPO, Grandi Stazioni pronta per Borsa ma decidono azionisti -AD

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Grandi Stazioni, controllata dalle Ferrovie dello Stato, è pronta per sbarcare a Piazza Affari anche se la parola definitiva spetta agli azionisti.

"E' una società quotabile, pronta per la quotazione, è sempre stata in utile. Abbiamo redatto il bilancio secondo (i principi contabili) Ias per prepararci all'apertura al mercato", ha spiegato il manager, a margine dell'inaugurazione dello Sky-Autogrill Lounge della stazione di Milano.