AgBank, secondo ultime stime Ipo vale 21,3 mld, non è record

HONG KONG, 24 giugno (Reuters) - Secondo le ultime stime, la Agricultural Bank of China [ABC.UL] arriverebbe a raccogliere, tra la tranche di Hong Kong dell'Ipo e quella di Shanghai, circa 21,3 miliardi di dollari, una cifra inferiore al record stabilito nel 2006 dalla Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK: Quotazione)(601398.SS: Quotazione) a quota 21,9 miliardi.