AgBank, prezzo minimo Ipo HK 2,80 HK$, 5,45 mld dlr da soci core

HONG KONG, 23 giugno (Reuters) - La Agricultural Bank of China [ABC.UL] ha fissato il prezzo minimo della tranche di Hong Kong della sua Ipo a 2,80 dollari HK per azione, secondo quanto riferito dal vice-presidente Pan Gongsheng al giornale 21st Century Business Herald. Il prezzo equivale a circa 1,7 volte il book value, una valutazione leggermente superiore al rapporto di 1,5-1,6 atteso dal mercato.