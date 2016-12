PUNTO 3 -Intesa rinvia Ipo Fideuram, cede sportelli per 740 mln

(aggiunge in paragrafi 2 e 9 aggiornamento su Core Tier I)

MILANO, 22 giugno (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione ) ha rinviato la quotazione della controllata Banca Fideuram in considerazione delle condizioni di mercato non favorevoli.

"Intesa Sanpaolo e la controllata Banca Fideuram hanno deciso di non procedere nell'immediato con la quotazione di Banca Fideuram, in considerazione delle condizioni di mercato non favorevoli", dice una nota.