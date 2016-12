Polonia, Ipo Tauron porterà 1,3 mld dollari a finanze pubbliche

VARSAVIA, 22 giugno (Reuters) - L'Ipo di Tauron, la seconda utility polacca, dovrebbe fruttare alle casse del governo in bolletta 4,2 miliardi di zloty, equivalenti a 1,3 miliardi di dollari. E' questa la stima dopo che una delle più grosse operazioni di quotazione di quest'anno in Europa è stata prezzata a 0,57 zloty per azione, vicino al limite inferiore della forchetta inizialmente individuata a 0,55-0,70 zloty.

La domanda per il titolo sarebbe meno cospicua rispetto a quanto sperato, a causa di preoccupazioni sullo stato dell'economia europea, ma Grad non sembra preoccupato.

"Il prezzo è ottimale dalla prospettiva del governo così come da quella degli investitori individuali e degli istituti finanziari", ha detto il ministro. Gli strascichi della crisi greca hanno fatto saltare oltre una dozzina di Ipo negli ultimi mesi, a causa delle precarie condizioni del mercato, ma non mancano le Ipo di successo, come quella - sempre in Polonia - dell'assicuratore PZU PZU.WA e quella del fondo britannico Jupiter (JUP.L: Quotazione).