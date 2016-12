Ipo cinese AgBank, fair value azioni 3,02-4,07 yuan per Citic

PECHINO, 17 giugno (Reuters) - Un prezzo a fair value per le azioni della matricola Agricultural Bank of China [ABC.UL] sarebbe tra 3,02 e 4,07 yuan, secondo una nota di ricerca di CITIC Securities, una delle banche che partecipano al consorzio di collocamento della imminente Ipo da 23 miliardi di dollari.