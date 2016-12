Moby rinvia quotazione ma Ipo rimane priorità strategica - nota

MILANO, 15 giugno (Reuters) - Il cda di Moby, società di trasporto marittimo, ha deliberato il rinvio del progetto di quotazione a causa delle "condizioni di incertezza che caratterizzano attualmente i mercati finanziari", si legge in una nota.

D'intesa con UniCredit Corporate & Investment Banking, responsabile del collocamento, global coordinator e specialista, e con Deutsche Bank AG, sponsor e co-global coordinator dell'operazione, Vincenzo Onorato, presidente di Moby dice di aver "dovuto prendere atto, con rammarico, che le attuali condizioni dei mercati finanziari non consentono di portare a termine la quotazione di Moby entro l'estate".

L'obiettivo della quotazione comunque "rimane una priorità strategica", prosegue Onorato. "Resta, in ogni caso, vivo l'interesse della società a riattivare il processo in tempi brevi non appena le condizioni di mercato lo permetteranno".