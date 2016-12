Cina, Ipo di AgBank punta a raccolta 23 mld dlr, record mondiale

L'offerta pubblica iniziale di AgBank era stata inizialmente valutata nell'ordine dei 30 miliardi di dollari, ma la stima si è ridotta in seguito al calo dell'azionario cinese di oltre un quinto del proprio valore quest'anno, fatto che si aggiunge al nervosismo delle piazze dell'equity mondiale in seguito alla crisi dell'euro.

Fondata da Mao Zedong negli anni Cinquanta come braccio agricolo della Banca centrale, AgBank oggi è la terza banca cinese, con circa 1.400 miliardi di dollari di attivo e 320 milioni di clienti, più della popolazione degli Stati Uniti. Le oltre 24.000 filiali e i 441.000 dipendenti superano Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK: Quotazione) e China Construction Bank (0939.HK: Quotazione), le due più grandi banche al mondo per capitalizzazione di mercato.