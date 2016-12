Enel, Ipo Egp confermata in autunno, "tempistica perfetta"-Gnudi

VENEZIA, 11 giugno (Reuters) - L'Ipo di Enel Green Power, la società per le energie rinnovabili di Enel (ENEI.MI: Quotazione ) è confermata per il prossimo autunno.

"Andiamo avanti con la quotazione. L'autunno è la tempistica perfetta. Noi confidiamo che non crolli il mondo, anzi siamo certi che non crolli", si è così espresso il manager sul prossimo sbarco in borsa della società, a margine del consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti, in corso alla isola di San Clemente a Venezia.'.