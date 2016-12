Ag Bank, 40% Ipo a investitori di riferimento - fonti

HONG KONG, 9 giugno (Reuters) - La Agricultural Bank of China [ABC.UL] ha in programma di collocare circa il 40% della propria offerta pubblica di azioni a investitori di riferimento, tra cui fondi sovrani di Medio Oriente e Asia e alcuni grandi gruppi globali, secondo quanto riferito da fonti.

Fondi sovrani quali China Investment Corp (Cic), Qatar, Kuwait e Temasek sono accreditati tra gli acquirenti di quote di AgBank prima dell'Ipo, così come l'olandese Rabobank [RABO.UL], che ha appena firmato un accordo strategico con il terzo istituto di credito cinese.

Gli accordi con gli investitori cosiddetti 'cornerstone' dovrebbero essere firmati già questa settimana, a puntellare il progresso della realizzazione del piano. Stamattina è arrivato il via libera all'Ipo da parte dell'autorità di mercato cinese per quanto riguarda la porzione di Shanghai, quella relativa al collocamento a Hong Kong è attesa per domani.