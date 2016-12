Ipo, collocamento AgBank per 47,6 mld azioni, NPL al 2,46%

HONG KONG/SHANGAI, 4 giugno (Reuters) - In vista di un collocamento record che potrebbe arrivare a 30 miliardi di dollari, Agricultural Bank of China emetterà complessivamente fino 47,6 miliardi di azioni, si legge nella bozza di prospetto che le autorità di mercato esamineranno il 9 giugno.

Dei titoli in offerta, 22,2 miliardi saranno di tipo A (denominati in yuan) a Shanghai - in caso di overallotment 25,6 miliardi - che dopo l'aumento di capitale per la Ipo rappresenterebbero il 7% del capitale dell'istituto.