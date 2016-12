IPO, avanti con iter Moby,occhio a mercati, poi Preziosi-Sposito

MILANO, 3 giugno (Reuters) - Gli azionisti di Moby vanno avanti con l'iter per la quotazione a Piazza Affari, ma seguono con attenzione l'evoluzione dei mercati.

"Siamo pronti", ha spiegato Sposito, parlando a margine del convengo 'Are banks enough', organizzato dal Carefin Bocconi. "Stiamo seguendo con attenzione i mercati, spero ci siano miglioramenti. Comunque", ha ribadito il manager dell'operatore di private equity, "l'azienda è pronta. In questi casi bisogna essere un po' opportunistici".