Ipo porti Ningbo da 1,9 mld dlr per borsa Shanghai, poi HK

SHANGHAI, 1 giugno (Reuters) - Il colosso dei porti cinesi Ningbo Port Co punta a una Ipo da 1,9 miliardi di dollari sulla borsa di Shanghai e prevede una emissione di azioni anche in vista di un secondo collocamento a Hong Kong.

Il collocamento su Shanghai sarà per 2,5 miliardi di titoli di tipo A (denominati in yuan), mentre l'offerta che sarà destinata a Hong Kong - di cui mancano i dettagli - è attesa per 2,35 miliardi di titoli.

La società che ha come rivale più grande la quotata Shanghai International Port (Group) Co (600018.SS: Quotazione ), intende investire i proventi del collocamento nelle sue attività portuali.

Ma, sempre secondo l'analista, è improbabile che Ningbo rinunci all'operazione. Inoltre il governo della regione orientale dello Zhejiang, sede di Ningbo Port, come azionista spinge per la Ipo dato che ha in programma grandi investimenti per conquistare più mercato nel business dei porti.