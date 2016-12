Chrysler, 2010 meglio del previsto, Ipo probabile in 2011 - AD

TORONTO, 21 maggio (Reuters) - Chrysler, partecipata Fiat FIA.MI, vede un 2010 migliore di quanto previsto in precedenza e considera probabile la quotazione in borsa nel 2011.

L'AD Sergio Marchionne ha detto ai giornalisti che ci sono ampi spazi per un'offerta di azioni da parte di Chrysler e General Motors [GM.UL] nei prossimi 12-18 mesi.

"Penso ci sia abbastanza interesse e sono sempre rispettoso dei più grandi", ha detto. "Se vuole andare per primo, bene. Lasciamolo andare. Ho parlato con Ed (Whitacre, AD di GM) tempo fa. Vuole la quotazione, lasciamolo andare. Noi saremo secondi".

Marchionne ha aggiunto che prevede che Chrysler riceva il via libera dal Dipartimento dei prestiti per l'energia per la produzione di auto verdi nel terzo trimestre dell'anno.