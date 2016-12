IPO, terreno resta fertile, ma volatilità rende cruciale timing

MILANO, 14 maggio (Reuters) - Anche in Italia il terreno rimane di fondo favorevole alle Ipo, ma la volatilità dei mercati che ha caratterizzato gli ultimi tempi non favorisce i collocamenti e crescono le probabilità che i processi in corso vengano congelati almeno sino a dopo l'estate. In questo contesto, assumono ancor più rilevanza timing, prezzo e valutazione della storia della società.