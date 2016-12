Fideuram, Intesa SP verso slittamento Ipo a dopo estate - fonti

Non è stato possibile avere un commento da Intesa Sanpaolo.

Una delle fonti vicine al dossier precisa che la trattativa con Hellman & Friedman per la cessione di una quota di minoranza in occasione dell'Ipo "è in fase embrionale: siamo molto, molto lontani da un accordo". La necessità di definire il negoziato con l'operatore di private equity, unita alla volatilità delle borse, avrebbe indotto Intesa a rinviare l'Ipo, che, comunque, rimane nei programmi.