IPO, in settimana filing cinese AgBank da 30 mld dlr - fonti

HONG KONG, 3 maggio (Reuters) - Agricultural Bank of China (AgBank), la più piccola delle quattro maggiori banche cinesi, depositerà in settimana la documentazione per l'Ipo da 30 miliardi di dollari.

L'accelerazione nel collocamento di AgBank arriva dopo la mossa delle concorrenti China Construction Bank (Ccb) (0939.HK: Quotazione) (601939.SS: Quotazione) e Industrial and Commercial Bank of China (Icbc) (1398.HK: Quotazione) (601398.SS: Quotazione), che, secondo quanto riferito da alcune fonti, hanno messo in cantiere emissioni di azioni, rispettivamente, fino a 11 miliardi e fino a 12 miliardi di dollari. La ricerca dei mandati per i collocamenti partirà in settimana.