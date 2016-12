Fideuram, nessuna decisione su date ipo - Intesa Sanpaolo

MILANO, 30 aprile (Reuters) - Le date della Ipo e dell'esordio in Borsa di Banca Fideuram non sono state definite.

Lo ha detto un portavoce, a margine dell'assemblea di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione), non confermando quanto scritto oggi da "il Mondo" che parla di 7-18 giugno come periodo dell'offerta e di 24 giugno come primo giorno di quotazione.