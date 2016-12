Kos(gruppo Cir), chiude trim1 in lieve perdita, pesano costi Ipo

MILANO, 26 aprile (Reuters) - Kos, società del gruppo Cir (CIRX.MI: Quotazione ), attiva nel settore dell'assistenza sociosanitaria, ha archiviato il primo trimestre con un risultato netto, dopo i costi non ricorrenti, in calo a -0,4 milioni di euro.

Lo comunica in una nota la società, che precisa che i costi non ricorrenti sostenuti nel trimestre sono stati circa 2 milioni, legati alla procedura di Ipo in corso (1,4 milioni) e alle acquisizioni effettuate (0,6 milioni).