IPO, Moby su Star prima estate/autunno, Opvs 35% capitale -fonte

MILANO, 20 aprile (Reuters) - I traghetti Moby approderanno allo Star di Piazza Affari prima dell'estate o in autunno, con un'Opvs che riguarderà il 35% del capitale.

La richiesta di ammissione alla quotazione è stata deliberata il 12 aprile e ora Borsa Italiana e Consob devono dare il via libera ad ammissione e prospetto informativo. Se le autorizzazioni arrivassero in tempi rapidi, Moby potrebbe procedere con l'Ipo prima dell'estate.

In caso ci fosse qualche giorno di ritardo, "si arriverebbe troppo a ridosso dell'estate" e, a quel punto, lo sbarco avverrebbe in autunno. "L'obiettivo della società è essere pronta (all'Ipo)", dice la fonte, "e cogliere il primo momento buono, guardando alle condizioni dei mercati".

L'offerta "sarà rappresentata per il 25% da azioni di nuova emissione", risultato di un aumento di capitale già varato. Il restante 10% del capitale offerto arriverà da Clessidra, che attualmente controlla il 32%.

La famiglia di Vincenzo Onorato, ora al 68%, "non venderà e intende rimanere sopra il 50% del capitale" dice la fonte. Onorato, numero uno del gruppo, "quest'anno ha accantonato l'America's Cup (con Mascalzone Latino) per dedicarsi all'Ipo, che considera il progetto della sua vita".

Anche Clessidra "crede nella storia della società e nell'imprenditore" e considera lo sbarco a Piazza Affari un mezzo per "fornire le risorse per crescere e ridurre la leva".

L'Opvs, secondo la fonte, sarà destinata a "investitori istituzionali e al pubblico retail in Italia". La ripartizione fra le categoie non è ancora stata decisa, "dipenderà anche da come si comporterà il retail nelle offerte che ci precederanno".