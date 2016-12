Giochi Preziosi, IPO preferita, ma anche ipotesi buyout - fonti

MILANO, 8 aprile (Reuters) - Gli azionisti di Giochi Preziosi sono determinati a collocare la società a Piazza Affari, ma resta aperta la strada di una cessione della quota in mano a Clessidra ad altri operatori di private equity.

Una fonte, in particolare, afferma che "Axa Private Equity è interessata ad acquistare una minoranza". La divisione di private equity del colosso assicurativo francese, dunque, è interessata a fare parte di un consorzio che potrebbe realizzare un nuovo buyout (sarebbe il terzo, dopo quelli guidati da 3i e Clessidra) della società che produce i Gormiti.

Un'altra fonte sostiene che "non sono giunte manifestazioni d'interesse vere e proprie", che possano indurre gli azionisti ad abbandonare l'iter che porterà Giochi Preziosi a Piazza Affari.

L'approdo sul listino milanese, dicono le fonti, è previsto dopo l'estate. Banca Imi, aggiunge una fonte, "ha già avuto l'incarico di global coordinator"; la banca d'affari del gruppo Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione ) dovrebbe essere affiancata da Merrill Lynch, che, però, "non ha ancora ricevuto il mandato". Dal punto di vista legale, Giochi Preziosi è assistita da Dewey LeBoeuf e Pavesi Gitti Verzoni.

La decisione finale, in ogni caso, sarà in mano ad Enrico Preziosi, a cui fa capo il 42,75% del capitale. Il 38% è in pancia a Lauro Ventidue, veicolo controllato da Clessidra (57,58%), che vede anche la presenza di UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) (24,24%) e Hamilton Lane (18,18%). L'azionariato è completato da Intesa Sanpaolo (14,25%) e IdeA Capital (5%).