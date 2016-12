IPO globali, 267 operazioni per 53,2 mld dlr in trim1 - studio

Secondo lo studio 'Q1 2010 Global Ipo Update' di Ernst & Young, fra gennaio e marzo ci sono state 267 offerte finalizzate alla quotazione, per un controvalore di 53,2 miliardi di dollari.

I dati sono nettamente migliori rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, quando ci furono appena 52 Ipo (minimo degli ultimi dieci anni), per un controvalore di 1,4 miliardi di dollari.

A livello geografico, l'Asia ha registrato 166 Ipo, per un controvalore di 35,1 miliardi di dollari, pari al 66% del totale.

In Europa, le Ipo sono state 39, il numero più elevato dal quarto trimestre 2007, per un controvalore di 8 miliardi di dollari, in rialzo del 708% rispetto ad un anno prima.