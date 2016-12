Manutencoop, utile 15,117 mln in 2009, ricavi 1,151 mld

MILANO, 1 aprile (Reuters) - Manutencoop Facility Management ha chiuso il 2009 con un utile netto di 15,117 milioni, in calo rispetto ai 20,595 milioni di un anno prima.

I ricavi totali - si legge in un comunicato della società attiva nei servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e al supporto della sanità - sono balzati del 66,7%, a 1,151 miliardi, per effetto dell'acquisizione di Altair Ifm, l'ex Pirelli Re Integrated Facility Management. Una nota, infatti, precisa che i risultati 2009 non sono confrontabili con quelli dell'esercizio precedente, a causa delle variazioni del perimetro di consolidamento.