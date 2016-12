Lusso, Ferragamo non ha fretta per Ipo, solo voci ingresso fondo

FIRENZE, 25 marzo (Reuters) - Continua a non esserci fretta per la quotazione in borsa della maison del lusso Salvatore Ferragamo mentre l'ipotesi di ingresso di un fondo di investimento è solo una illazione giornalistica.

Lo ha detto il presidente, Ferruccio Ferragamo, a margine di un evento al Polimoda di Firenze. "Non ci sono novità, siamo pronti appena il mercato sarà pronto per fare una quotazione che sia una bella quotazione: non abbiamo fretta", ha dichiarato Ferragamo.